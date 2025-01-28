«Вы плохо верите Богу»: в РПЦ объяснили, не грешно ли использовать презервативы

Петербургский священник Кирилл Иванов считает, что муж и жена не доверяют Богу, если пользуются контрацептивами во время половой близости. По его мнению, ради «полноценных супружеских отношений» нужно отказаться от презервативов и положиться на божью волю, сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на отрывок из прямого эфира Иванова.

Во время стрима священника РПЦ спросили, является ли грехом «супружеская близость с контрацепцией», если муж с женой — «два инвалида, которые не могут потянуть рождение детей». Иванов на этот счет заявил, что Бог «все-таки лучше знает», когда наградить ребенком пару.

«Вы должны понимать, что контрацепция — это, по сути, обращение к Богу: „Мы тебе не доверяем“», — утверждает настоятель храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской.

Иванов добавил, что ему известны ситуации, когда супруги получали от Бога «все необходимое» после рождения ребенка.

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