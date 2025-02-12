«Вы не из Западной Украины?»: патриарх Кирилл отчитал священника под общий смех

Патриарх Кирилл отчитал священника Алексея Шляпина во время епархиального собрания Московской митрополии. Он сказал патриарху, что не согласен с патриотической тенденцией в церкви, сообщает «Расстрига» .

Можайский священнослужитель заявил, что, на его взгляд, священник должен «вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься». В ответ на это патриарх Кирилл посоветовал Шляпину «серьезно подумать» о том, что он «ляпнул».

«Вы, батюшка, не из Западной Украины случайно? Идите сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы тут ляпнули», — заявил патриарх Московский и всея Руси.

Когда патриарх отвечал священнику, собравшиеся в зале смеялись и аплодировали.

Ранее патриарх Кирилл осудил языческие обряды и талисманы российских военных, участвующих в СВО.