Патриарх Кирилл раскритиковал языческие обряды и талисманы у бойцов в зоне СВО
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против распространения языческих ритуалов и амулетов среди российских военнослужащих в зоне спецоперации, сообщается на сайте Московской патриархии.
По мнению патриарха, бойцы ВС РФ получают письма, в которых описываются различные ритуалы и атрибуты. Также глава РПЦ выразил сомнение в целесообразности использования подобных амулетов.
Он охарактеризовал языческие обряды как «странные и псевдотрадиционные», а амулеты — предметами, которые «якобы должны приносить пользу».
«Усиление позиций разного рода тарологов, нумерологов и прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки на самых разных уровнях в нынешних условиях представляется как некая идеологическая диверсия», — заявил патриарх на Международных Рождественских образовательных чтениях.
Ранее патриарх Кирилл высказался в поддержку законодательной инициативы о признании сатанизма экстремистским течением и его последующем запрете на территории России.