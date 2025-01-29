Патриарх Кирилл раскритиковал языческие обряды и талисманы у бойцов в зоне СВО

сегодня в 14:26

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против распространения языческих ритуалов и амулетов среди российских военнослужащих в зоне спецоперации, сообщается на сайте Московской патриархии.

По мнению патриарха, бойцы ВС РФ получают письма, в которых описываются различные ритуалы и атрибуты. Также глава РПЦ выразил сомнение в целесообразности использования подобных амулетов.

Он охарактеризовал языческие обряды как «странные и псевдотрадиционные», а амулеты — предметами, которые «якобы должны приносить пользу».

«Усиление позиций разного рода тарологов, нумерологов и прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки на самых разных уровнях в нынешних условиях представляется как некая идеологическая диверсия», — заявил патриарх на Международных Рождественских образовательных чтениях.

Ранее патриарх Кирилл высказался в поддержку законодательной инициативы о признании сатанизма экстремистским течением и его последующем запрете на территории России.