«Вы к этому не готовы»: ветеринар объяснил, почему не надо дарить змей на Новый год

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал РИАМО, почему дарить друзьям змею в качестве питомца на Новый год плохая идея. Дело в том, что в домашних условиях их сложно и дорого содержать, а некоторых представителей пресмыкающихся нужно кормить живыми мышами и лягушками.

«Дарение животных-символов года — большая беда в первую очередь для самих животных. Было время, когда все друг другу поросят дарили на год свиней, а потом не знали, куда их девать. Это импульсивные покупки, только потом люди понимают, что у них новый член семьи, за которым нужен уход, забота и ветеринарное сопровождение. Тоже самое и со змеями», — сказал Шеляков.

Врач отметил, что жители Московского региона часто змей заводят. При этом предпочитают представителей с необычным и ярким окрасом чешуи. Заводя пресмыкающихся важно помнить, что эти представители фауны не из нашей климатической полосы. Поэтому для их содержания потребуется создать максимально комфортные условия. Шеляков пояснил, что для этого потребуется приложить усилия и потратить серьезные деньги.

«Для их комфорта порой нужно создать, дома или в террариуме, чуть ли не пустынные условия. Для этого нужен террариум с правильным грунтом, температурой, освещением. Далеко не все готовы посвятить своему пресмыкающемуся подарку столько сил и заботы. Не говоря уже об эстетическом моменте: многим будет неприятно кормить змею живыми мышами и лягушками. Корма в супермаркетах для змей не продаются, в отличие от собак и кошек», — напомнил ветврач.

По словам собеседника, змеи не такие уж редкие питомцы. Заводят их, как правило, настоящие любители рептилий. Большинство предпочитает представителей экзотических видов, но иногда встречаются и ядовитые особи. Последние в основном есть у тех, кто разводит змей на продажу, что по мнению Шелякова дело очень хлопотное и затратное.

В Москве и Подмосковье из змей водятся гадюка, уж и медянка. Шеляков отмечает, что заводить их как питомцев желающих почти нет. Все дело в очень простом окрасе этих пресмыкающихся.