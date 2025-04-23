«Вы что, сдурели?»: москвичам предлагают морковный фреш за 1,2 тыс рублей

Посетителям московской сети «Кофемания» предлагают насладиться морковным фрешем за 1,2 тыс. рублей. На эти деньги можно купить 40 кг моркови, из которой можно получить около 20 литров сока, сообщает SHOT .

За эту сумму сотрудники кафе пытаются продать москвичам и гостям города морковный сок объемом 500 мл. При этом накрутка в «Кофемании» составляет чуть более 1 тыс. рублей.

Работница заведения утверждала, что космическая стоимость напитка полностью оправдана, поскольку в «Кофемании» используется «самая лучшая морковь в Москве». В ответ на вопрос о наличии в напитке суспензии серебра, она с улыбкой ответила, что в напитке присутствует «золото».

Кроме того, после объявления чрезвычайно высокого ценника агенты «SHOT Проверки» предложили альтернативный вариант — приготовить фреш из моркови, приобретенной в ближайшем продуктовом магазине. Однако сотрудники отвергли предложение.