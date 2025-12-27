сегодня в 06:41

ВВС Польши подняли в воздух истребители на фоне воздушной тревоги на Украине

Военно-воздушные силы Польши подняли в воздух истребители на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщает RT .

Оперативное командование родов Вооруженных сил республики сообщило также приведении в высшую степень боевой готовности наземных средства ПВО и радиолокационной разведки.

«…Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и ресурсы», — говорится в заявлении.

Ранее Польша выразила готовность передать Украине снимаемые с вооружения истребители МиГ-29 в обмен на технологии Киева по созданию ракет и беспилотников. Об этом сказано в коммюнике Генерального штаба польской армии.

