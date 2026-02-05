сегодня в 05:40

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 9,8 километра

Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 9,8 км над уровнем моря, сообщается в Теlegram-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Шлейф пепла протянулся на 42 км на север от вулкана.

Отмечается, что выброс произошел в 12.40 по камчатскому времени (03.40 мск). Для авиации установлен «красный» код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

