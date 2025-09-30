сегодня в 04:04

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря, сообщает РИА Новости .

Шлейф пепла протянулся на 108 км на восток-юго-восток от вулкана.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

