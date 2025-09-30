Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 км
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря, сообщает РИА Новости.
Шлейф пепла протянулся на 108 км на восток-юго-восток от вулкана.
30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.
Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.
