ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 79,7%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину достиг отметки 79,7%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
При этом уровень одобрения деятельности президента вырос с прошлой недели также на 0,8 п. п. и составляет 76,8%.
Согласно опросу, премьер-министру страны Михаилу Мишустину доверяют 61,4% россиян, а одобряют его деятельность 51,5% опрошенных.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ.
Ранее руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил о рекордном уровне консолидации вокруг фигуры президента России Владимира Путина.