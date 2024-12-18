ВЦИОМ: старшее поколение опасается за российскую молодежь

В России представители старшего возраста продолжают тревожиться за благополучие подрастающего поколения. При этом они не замечают положительных перемен в поведении молодых людей, заявил директор ВЦИОМ-Консалтинг по развитию Даниил Ермолаев.

«Пока еще у старшего поколения сохраняется страх за молодежь. Даже местами продолжает расти. В этом году мы видели, как минимум, два примера — квадроберы и чайлдфри, когда важные события были сильно гиперболизированы и дошли до уровня законодателей», — сообщил Ермолаев на пресс-конференции об основных трендах 2024 года.

Он отметил, что это может говорить о том, что общество пока не осознало позитивных изменений, происходящих с молодежью. Из-за этого старшее поколение продолжает быть уязвимым для информационных атак и провокаций, прикрываемых заботой о подрастающих юношах и девушках.

Также Ермолаев подчеркнул, что безработица среди российской молодежи ликвидирована. Молодые люди поняли, что сейчас рынок принадлежит соискателю, и они хотят и могут работать.