ВЦИОМ: в России нет молодежной безработицы

Директор ВЦИОМ-Консалтинг по развитию Даниил Ермолаев во время пресс-конференции об основных трендах 2024 года отметил, что безработица среди российской молодежи ликвидирована.

«В отношении молодежи мы можем утверждать, что молодежная безработица ликвидирована. Молодежь поняла, что сейчас рынок принадлежит соискателю, и она хочет и может работать. Для молодежи 14-18 лет очень хорошим подспорьем стал закон упрощающих трудоустройство несовершеннолетних. Хотя де-факто он был принят 2023 году, но в 2024 году он вошел в системную практику и показал свой эффект», — сказал Ермолаев.

По его словам, молодежь в возрасте до 35 лет активно занялась предпринимательской деятельностью.

Кроме того, юноши и девушки стали рассматривать получение образования не как отсрочку от выхода на работу, а как возможность приобрести полезные навыки, заключил Ермолаев