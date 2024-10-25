сегодня в 15:51

ВЦИОМ: более 78% опрошенных россиян заявили о доверии президенту Путину

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составил более 78%. Рейтинг доверия политикам, госинститутам и оценка их деятельности представлена на сайте ВЦИОМ.

Деятельность российского лидера с 14 по 20 октября одобрили 75,8% опрошенных. За неделю прирост рейтинга составил 1,4 процентных пункта.

О доверии Путину высказались 78,5% опрошенных. Рейтинг повысился на 1,4 процентных пункта за неделю.

Показатели положительной оценки деятельности премьер-министра и правительства России оказались на уровне 53,5% и 50,9% соответственно.

Ранее стало известно, что Путин провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Последний прибыл на саммит БРИКС в Казани.