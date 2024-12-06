сегодня в 14:36

Второй флагманский центр подготовки колледжей появится в ОЭЗ «Технополис Москва»

В ОЭЗ «Технополис Москва» появится еще один флагманский центр подготовки колледжей. Он будет представлять собой инновационное образовательное пространство, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В центре смогут обучаться до 1,5 тыс. студентов ежегодно. В 2025 году площадка примет первых ребят, которые хотят работать в сфере промышленного машиностроения.

На территории центра будет работать 7 участков с 69 промышленными станками. Пространство будет обеспечивать высокое качество подготовки востребованных специалистов.

Так, центр реализует передовые программы обучения, в нем есть оснащенные современным оборудованием мастерские. Также пространство дает возможность студентам сотрудничать с будущими работодателями.

Ранее стало известно, что площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличится до 3,8 млн кв метров к 2030 году. На ее территории появятся новые производства.