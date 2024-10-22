Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличится до 3,8 млн кв метров к 2030 году

К 2030 году площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» возрастет до 3,8 млн кв. м, а на ее территории появятся новые производства, офисы и лаборатории, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На данный момент в ОЭЗ числятся 220 компаний, половина из которых является ее резидентами. Такой статус дает право в течение 10 лет не платить налоги на имущество, землю и транспорт, а ставка на прибыль для таких предприятий составляет всего 2%.

«Город активно стимулирует создание высокотехнологичных производств по поручению (мэра — ред.) Сергея Собянина. Одна из эффективных мер поддержки — локализация промышленных предприятий в особой экономической зоне „Технополис Москва“. Сегодня она занимает свыше 280 га — это индустриальный парк „Руднево“, площадка „Печатники“, площадки в Зеленограде. Здесь возведены промышленные и общественно-деловые объекты общей площадью более 1,3 млн кв. м», — уточнил Максим Ликсутов.

За время работы ОЭЗ в развитие высокотехнологичных производств было вложено около 330 млрд рублей, причем объем инвестиций из бюджета Москвы составил почти 135 млрд рублей. В результате в городе было создано более 20 тыс. рабочих мест.

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, обрабатывающая промышленность является локомотивом развития экономики Москвы.

«В настоящее время многие инновации, над которыми работают в столичной особой экономической зоне, не имеют аналогов в стране. Уже сегодня мы активно занимаемся расширением ОЭЗ — в ближайшее время в ее состав должно войти еще пять площадок. Включение новых территорий в границы ОЭЗ и расширение действующих позволит разместить более 200 новых компаний — потенциальных резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“, деятельность которых будет направлена на удовлетворение потребностей города и страны в продукции различных секторов экономики», — подчеркнул он.

Продукция предприятий особой экономической зоны «Технополис Москва» пользуется спросом из-за своей инновационности, высокого уровня локализации и способности замещать зарубежные аналоги. Разработки компаний применяются в самых различных сферах, от микроэлектроники до медицины и космоса. Среди таких инноваций — оптические мультиплексоры, портативные ультразвуковые аппараты, мобильные комплексы искусственной вентиляции легких и многофункциональные роботы-амфибии.

На площадке «Руднево» построен 21 корпус, включая производственные и офисные помещения. К концу года здесь появится свыше трех тысяч новых рабочих мест, а инвестиции в ее развитие составят более 97 миллиардов рублей.

«Индустриальный парк „Руднево“ станет одним из крупнейших в России по объему производственных площадей. Сейчас их площадь превышает 280 тысяч квадратных метров против 120 тысяч на момент ввода первой и второй очереди. Общая площадь „Руднево“ увеличилась с 36,5 до 53 га. Сегодня здесь работают 25 высокотехнологичных компаний, 9 из которых имеют статус резидента», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Инфраструктура индустриального парка соответствует мировому уровню. Предприятиям предоставляются современные производственные помещения. Компаниям также помогают согласовывать документы, получать гранты, субсидии и другие меры господдержки, проводят для них экспертизу проектов и многое другое.