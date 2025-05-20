Вторник станет самым холодным днем текущей недели в Москве

20 мая в Москве температура не превысит 13 градусов тепла. Таким образом, вторник станет самым холодным днем недели в столице, заявила синоптик Татьяна Позднякова в разговоре с «Осторожно, Москва».

Однако уже со среды в мегаполисе начнет постепенно теплеть. 21 мая столбики термометров покажут плюс 16 градусов. С четверга температура вернется к климатической норме, ведь погоду будет формировать антициклон, как отметила Позднякова в своем Telegram-канале.

Дожди в Москве прекратятся, будет стоять солнечная погода. В предстоящую субботу днем температура может подняться до плюс 25 градусов.

При этом в начале следующей недели опять прогнозируются осадки и понижение температуры. Но похолодание будет коротким, в конце мая тепло вновь придет в столицу, а столбики термометров будут показывать плюс 25 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали грозу и ветер в Московском регионе 20 мая. Днем температура будет от 13 до 15 градусов тепла, а ночью опустится до 5-7 градусов тепла.