Гидрометцентр РФ: гроза и ветер до 15 м/с будут в Московском регионе 20 мая

Днем 20 мая в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Во вторник днем в Московском регионе будут дождь, местами гроза. Ожидается западный ветер, скорость которого от 5 до 10 метров в секунду, во время порывов до 15.

Ночью в Москве и области будет от 5 до 7 градусов тепла. Ожидаются облачная погода, дождь. Ветер юго-западный и западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что под конец мая в Центральной России ожидаются летние температуры. Тепло может появиться даже в грядущие выходные.