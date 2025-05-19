Лето придет в срок: стало известно, когда в Москве будет тепло

Под конец мая в Центральной России ожидаются летние температуры. Возможно наступление тепла даже в эти выходные, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт, 19 мая начнется похолодание, однако длиться оно будет недолго. Пик ожидается 20 мая, в тылу циклона пройдут дожди, ночью температура будет варьироваться от плюс 5 до плюс 10 градусов, днем всего лишь в районе плюс 11 — плюс 16 градусов в Москве. 21 мая под утро распогодится до плюс 3 — плюс 8, а затем днем из-за циклона начнутся дожди, а температура поднимется до плюс 14 — плюс 19 градусов.

«В четверг заглянет гребень антициклона — станет солнечно и сухо в сумерках, в дневные часы столбики термометров начнут штурмовать отметку в плюс 20 градусов. В пятницу ожидается дальнейший рост температуры, днем уже будет плюс 23 градуса, а значит, мы выходим на параметры метеорологического лета», — заявил синоптик в эфире радио Sputnik.

Тишковец отметил, что метеорологическое лето наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно выше 15 градусов тепла. По мнению эксперта, несмотря на холодный май, смена климатических сезонов пройдет быстро и лето наступит точно в срок. Согласно наблюдениям, климатическое лето в Москве наступает 26 мая. Календарное лето может начаться с плюс 30 градусов, возможно уже 31 мая температура воздуха поднимется до этой отметки.