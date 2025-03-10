Втянули в нелегальный бизнес: Митрошина обрушилась с обвинениями на продюсера

Блогерша Александра Митрошина заявила, что ее втянула в нелегальный бизнес продюсер Нелли Оганесян, которая предложила ей обогатиться с помощью продажи курсов через другие ИП, сообщает SHOT .

Митрошина и Оганесян познакомились в 2019 году. Они стали сотрудничать. Оганесян сделала прогрев перед запуском курса Митрошиной в мае 2020 года. По словам блогерши, на этом удалось заработать 10 млн рублей.

Адвокаты блогерши утверждают, что деньги переводились на счета участников «команды», в том числе Оганесян. По словам Митрошиной, сама она ничего не получила. При этом Оганесян была наемным сотрудником.

Нелли получала часть оплаты за продажу курсов. Например, на курсе «Инсталогия» сама блогерша заработала в III и IV кварталах 2020 года 135 млн руб.

Митрошина сотрудничала с Оганесян по 2022 год. Команда девушки пыталась связаться с юристами Нелли, когда начались проверки в отношении блогерши. Оказалось, что у продюсера нет команды, юридическими вопросами занимается ее отец.

Митрошину обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Блогерша заявила, что будет сотрудничать со следствием.