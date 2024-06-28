сегодня в 19:31

ВСУ потеряли до 930 военнослужащих во время удара ВС РФ

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике украинской стороны на СВО, уничтожено до 930 противников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Потери понесли две бригады ВСУ, две бригады нацгвардии и три соединения теробороны.

Кроме живой силы, противник 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть английских гаубиц FH-70, 36 автомобилей, а также шесть боевых бронированных машин.

Также подразделения группировки войск «Восток» улучшили свое тактическое положение.

Ранее российские бойцы освободили Раздоловку в ДНР. Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника.