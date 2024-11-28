ВСУ оставили Сумскую область без коммунальщиков

В Сумской области обязали мобилизовать коммунальщиков за два дня

Сотрудников коммунальных служб в Сумской области лишили брони и предписали мобилизовать в течение двух дней в Вооруженные силы Украины, пишет РБК со ссылкой на решение местных властей.