ВСУ оставили Сумскую область без коммунальщиков

В Сумской области обязали мобилизовать коммунальщиков за два дня
Общество

Сотрудников коммунальных служб в Сумской области лишили брони и предписали мобилизовать в течение двух дней в Вооруженные силы Украины, пишет РБК со ссылкой на решение местных властей.

За решением Сумской областной военной администрации будут следить сотрудники Службы безопасности Украины, Территориального центра комплектования (аналог военкомата — ред).

В публикации отмечается, что мобилизации подлежат сотрудники водоканала, теплогенерирующих предприятий.

Ранее сообщалось, что в чернобыльской зоне могли укрыться до 125 тысяч украинцев.