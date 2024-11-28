ВСУ оставили Сумскую область без коммунальщиков
В Сумской области обязали мобилизовать коммунальщиков за два дня
Сотрудников коммунальных служб в Сумской области лишили брони и предписали мобилизовать в течение двух дней в Вооруженные силы Украины, пишет РБК со ссылкой на решение местных властей.
За решением Сумской областной военной администрации будут следить сотрудники Службы безопасности Украины, Территориального центра комплектования (аналог военкомата — ред).
В публикации отмечается, что мобилизации подлежат сотрудники водоканала, теплогенерирующих предприятий.
Ранее сообщалось, что в чернобыльской зоне могли укрыться до 125 тысяч украинцев.