Число жителей Припяти выросло до 125 тысяч с начала СВО

С начала спецоперации число жителей Припяти Чернобыльской зоны отчуждения выросло с 10 тыс. до 125 тыс. человек. Украинцы прописываются в городе, чтобы укрыться от военкомов и для получения пособия, сообщает Mash .

Сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) работают по всей стране, но не в «радиационном гетто». Многие переезжают в Припять, чтобы получить выплату от государства в размере 10 тыс. гривен, которую с 2022 года выплачивают за проживание в Припяти. При этом большинство из сталкеров не являются потерпевшими или ликвидаторами катастрофы.

Особенно приток желающих увеличился благодаря польским наемникам, которые показали, что жизнь в Припяти возможна. Свою роль сыграли и провалы на фронте. В Чернобыльский район приехали многие переселенцы из Днепропетровска, Кривого Рога или Одессы. У многих есть родня в Брянской области, но они не смогли туда уехать.

Ранее в Днепропетровской области украинец встретил пришедших к нему военкомов с оружием и зажигательной смесью. Он угрожал открыть по ним огонь и сжечь автомобиль.