сегодня в 18:53

Украинские силы начали спешно строить в Судже в Курской области бетонные укрепления, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

По данным источника, ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов.

Украинские силы возводят укрепления в спешке, потому они получаются плохого качества.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили село Плехово в Курской области. Из этого населенного пункта российские военные теперь атакуют позиции противника в Судже.