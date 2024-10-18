ВСУ начали спешно строить в Судже бетонные укрепления плохого качества
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Украинские силы начали спешно строить в Судже в Курской области бетонные укрепления, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.
По данным источника, ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов.
Украинские силы возводят укрепления в спешке, потому они получаются плохого качества.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили село Плехово в Курской области. Из этого населенного пункта российские военные теперь атакуют позиции противника в Судже.