ВСУ хотели похитить жителей курского приграничья и увезти на Украину

Местная жительница рассказала, что ВСУ подогнали военную технику, чтобы погрузить туда людей, но потом поменяли свои планы и стали грузить туда своих раненных военных.

«Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся», — сказала женщина.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно распыляют неизвестный газ с дронов над территорией Курской области.