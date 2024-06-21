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Встреча жителей с главой Ленинского округа прошла в местной администрации

Глава Ленинского городского округа провел прием граждан, в рамках которого были рассмотрены не только вопросы по благоустройству, но и личные просьбы. По каждому вопросу глава дал разъяснение и взял их на контроль. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Одна из жительниц пришла к главе с вопросом по благоустройству. Вместе с неравнодушными жителями женщина высадила на участке недалеко от своего дома 10 лип, но со временем два саженца стали увядать. Женщина попросила главу помочь в посадке новых деревьев.

«Мы высаживали липовую аллею, с трудом доставали липы, просим Вас помочь нам их досадить», — сказала Надежда Довгой.

Она добавила, что глава принимает решения, своевременно меняющую комфорт жизни жителей. Также к главе обратились с просьбой проверить торговые точки, расположенные с торговым центром «Курс».

«Палатки, открывшиеся около ТЦ „Курс“, занимают пешеходное пространство и создают много неудобств, там почти невозможно пройти», — поделилась Александра Старкова.

Ситуацию с торговыми точками глава оценил по интерактивной карте, попросив заместителей в кротчайшие сроки заняться освобождением территории от своевольных арендаторов.

Глава муниципалитета Станислав Каторов, его заместители и руководители профильных отделов проводят подобные приемы на постоянной основе. Записаться на них можно на сайте администрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.