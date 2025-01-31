Встреча жителей Долгопрудного с представителями власти пройдет 6 февраля

В Долгопрудном кроме выездных администраций для сотрудников предприятий проводятся и встречи с жителями в формате выездной администрации. Прийти на мероприятие и задать интересующие вопросы напрямую представителям администрации и профильным специалистам может любой желающий, сообщает пресс-служба администрации округа.

В четверг, 6 февраля, в 18:00, в школе № 14 (Новый бульвар, д. 21, корп. 3) состоится очередная выездная администрация.

На вопросы горожан ответят глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин, его профильные заместители, депутаты совета депутатов городского округа, сотрудники управляющих компаний, Долгопрудненской больницы, полиции.

Подобный формат встречи востребован у жителей города. На прием не нужно записываться заранее, достаточно следить за анонсами мероприятия, затем прийти и задать свой вопрос — напрямую представителям администрации и профильным специалистам. Это может сделать любой желающий.

Для участия во встрече регистрация не требуется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.