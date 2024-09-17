Встреча с психологом для жен мобилизованных прошла в Ленинском округе

Для жен мобилизованных клуба «Защита тыла» была организована встреча с федеральным психологом Еленой Кузиной в территориальном отделе Видное «6 микрорайон» Ленинского городского округа при поддержке помощника председателя союза семей военнослужащих России Анны Морозовой, где обсуждались вопросы по поддержанию и улучшению состояния бойцов после возвращения, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«С такими амбициозными психологами хочется видеться чаще и привлекать больше жен, чтобы прорабатывать заранее все проблемы. Для себя я подчеркнула и выделила очень много важных и интересных аспектов, которые в дальнейшем мне помогут проще выходить на контакт с военнослужащими после возвращения, как себя вести и на что обращать внимание, как бы тяжело это не было», — сказала руководитель клуба «Защита тыла» Анна Морозова.

Она так же добавила, что на встрече психолог провела консультацию с женой погибшего военнослужащего, оставшейся с тремя несовершеннолетними детьми, ведь ее работа направлена не только на поддержание бойцов, но и психологическую помощь семьям погибших участников СВО. Также в беседе приняли участие представители координационного военно-патриотического центра «Стратегия», секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Митряйкин, социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» Светлана Воробьева.

Клуб жен и семей мобилизованных «Защита тыла» начал свою работу в муниципалитете в конце 2022 года, который сплотил в это непростое время семьи военнослужащих. На сегодняшний день в клубе состоят около 300 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.