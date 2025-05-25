Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

Вспышка высочайшего класса — Х была зафиксирована на Солнце утром в воскресенье, сообщает ТАСС .

В Институте прикладной геофизики уточнили, что вспышка X1.1 продолжалась 17 минут. Она произошла в группе пятен 4098 (S05W22).

Солнечные вспышки бывают пяти классов: A, B, C, M и X, это зависит от мощности рентгеновского излучения. Минимальный класс — A0.0 — соответствует мощности излучения на орбите нашей планеты в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующему классу мощность вырастает в 10 раз. При этом вспышки чаще всего идут вместе с выбросами солнечной плазмы, которые вызывают на Земле магнитные бури.

Также выброс плазмы с Солнца, ставший крупнейшим в 2025 году, произошел в феврале.