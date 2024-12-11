Вскрывший коррупционный скандал в российском футболе губернатор записал рэп-трек

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале опубликовал собственный трек в жанре рэп, который он сочинил еще в 2013 году, в возрасте 24 лет. По его словам, в тот год он записал мини-альбом на 4 песни. Темой релиза стала осень.

Федорищев признался, что записанные им композиции «разные по настроению». Опубликованный трек губернатор назвал «одним из немногих „позитивных“» в своем творчестве. В песне собственного сочинения Федорищев размышляет о жизни.

«1 сентября, школа, институт, новая жизнь. Новые мечты. Новые свершения. Год шел 2013, многое в жизни менялось. Позитивно», — написал глава Самарской области.

Ранее Федорищев рассказал о ситуации, которая породила громкий скандал в российском футболе. Самарский губернатор узнал, что местный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей на взятки судьям. Глава Самарской области также говорил, что в схемах подкупа рефери замешаны «многие клубы».