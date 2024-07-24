Вскрылись неожиданные подробности романа Лепса и 18-летней девушки

У 62-летнего Григория Лепса появилась новая возлюбленная — 18-летняя Аврора Киба. С этой девушкой артист появился на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ», где назвал ее своей невестой. Выяснилось, что мама молодой девушки против их свадьбы, так как ее очень сильно смущает колоссальная разница в возрасте, сообщает kp.ru .

Лепс, по его словам, действительно настроен серьезно и намерен жениться. Однако мама Авроры против свадьбы и пытается отговорить дочь, а также не разрешает ей переезжать к артисту из-за большой разницы в возрасте.

«Не знает она, что с дочкой делать! Девочка сильно влюбилась», — поделились знакомые в окружении пары.

О новой подруге Лепса известно не очень много. В соцсетях девушка заявила, что она из богатой семьи, и ей не нужны чьи-либо деньги и слава, поэтому корыстного интереса в этих отношениях у нее нет. Аврора закончила школу и поступила в Лондонский колледж моды — девушка мечтает стать дизайнером.

Многие сейчас задаются вопросом, где же Григорий Лепс встретил свою возлюбленную. Как выяснилось, артист давно знаком с семьей Авроры.

Ее отец, 54-летний Илья Беляков, сумел сколотить состояние на продаже недвижимости. Родители невесты Лепса много лет назад приобрели дом в живописном итальянском городке Форте-деи-Марми, где также находится вилла семьи певца. Таким образом, по-соседски Лепс обратил внимание на молодую красавицу.

Артист не скупится на подарки будущей жене, задаривая ее бриллиантами по цене однокомнатной квартиры в Москве. Серьги из белого золота, усыпанные бриллиантами круглой и прямоугольной огранки, бриллиантовый браслет — все это украшения из свадебной коллекции известного ювелирного бренда. Стоимость такого комплекта начинается от 4 млн рублей. Также девушка хвасталась в своем блоге элегантным колье из белых бриллиантов за 8 млн рублей от бренда Graff.