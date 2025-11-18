Всероссийский конкурс национальных культур «Карусель Земля» прошел в Щелкове

В Центральном Дворце культуры городского округа Щелково в минувшее воскресенье состоялся II Всероссийский фестиваль — конкурс национальных культур и искусств детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «КАРУСЕЛЬ ЗЕМЛЯ» — «ГРАД МАСТЕРОВ — ЩЕЛКОВО 2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторами конкурса является АНО Центр национальных культур и искусств «Град Мастеров» вместе с Общероссийской Общественной Организацией «Ассамблея народов России», он проводится при информационной поддержке министерства культуры Московской области, администрации городского округа Щелково и Комитета по культуре и туризму округа Щелково.

Данное событие объединило талантливых участников всех возрастов, представляющих многообразие самобытных направлений народного творчества. В конкурсе принимали участие коллективы из Щелково, Богородского, Балашихи, Дубны и других городов.

Коллективы культурных учреждений городского округа Щелково достойно выступили на фестивале и завоевали множество наград. Так, например, хореографический ансамбль «Радуга» получил звание Лауреата II степени в номинациях «Эстрадный танец» и «Народный танец», и Лауреата III степени в номинации «Стилизованный танец». Ансамбль классического пения «Муза» стал дважды лауреатом I степени и Лауреатом III степени. Кроме того, награды завоевали коллективы СП ГДК «Спутник», СП ГДК «Заречный» и КДЦ «Дом офицеров».

«Поздравляем всех участников, руководителей и педагогов с заслуженными наградами! Ваш труд, талант и преданность искусству — гордость нашего города», — отметили в администрации округа.

