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Всероссийская перепись населения в 2030 году пройдет в цифровом формате

Перепись населения России в 2030 году пройдет в цифровом формате, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики.

Прогнозируется, что число интервьюеров, переписывающих население, сократится вдвое. В 2030 году будут впервые использованы данные единого информационного регистра сведений о населении ФНС. Это позволит заранее заполнить поля прописного листа.

Отмечается, что у российских граждан сохранится «гарантия самоопределения»: они смогут уточнить предзаполненные данные и добавить недостающие данные.

Ранее подмосковные школьные лесничества приняли участие во Всероссийском летнем учете воробьев — ежегодной экопросветительской акции, объединяющей усилия ученых и любителей природы для своевременного получения актуальных сведений о численности полевого и домового воробья в России.