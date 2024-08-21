Юные лесоводы Подмосковья поучаствовали во Всероссийской переписи воробьев

Подмосковные школьные лесничества приняли участие во Всероссийском летнем учете воробьев — ежегодной экопросветительской акции, объединяющей усилия ученых и любителей природы для своевременного получения актуальных сведений о численности полевого и домового воробья в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Воспитанники школьного лесничества «Зеленый патруль» МОУ «Спасская СОШ» включились в акцию не только в родном Волоколамском округе, но и на других территориях, где находились во время летнего отдыха.

Поддержали акцию «Воробьи на кустах» ребята из школьного лесничества «Лесовичок» МОУ «СОШ № 22 с УИОП» г. Электросталь, отметившие встречу более сотни птиц.

Не отстают от них юные натуралисты из школьных лесничеств «Дубрава» Талдомского округа и «Лесная братва» Сергиево-Посадского округа.

Участие в подобных всероссийских научных акциях вызывает интерес у ребят. На протяжении недели они наблюдали за птицами, вели записи об их поведении, пытались разобраться, что могло привлечь пернатых именно в это место. Все итоги переписи отправлены организаторам акции «Воробьи на кустах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.