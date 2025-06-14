Всемирный день донора крови отметят 14 июня

Всемирный день донора крови — праздник, учрежденный в мае 2005 года. С тех пор он отмечается ежегодно 14 июня.

Праздник появился благодаря тому, что в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения главы Минздравов разных государств приняли заявление о поддержке добровольного донорства крови. В мероприятиях по случаю этого дня участвуют все государства-участники ООН, а также Всемирная организация здравоохранения, Красный Крест и т. д.

Дату праздника выбрали потому, что 14 июня 1868 года родился Карл Ландштейнер. Это знаменитый австрийский врач и иммунолог, получивший Нобелевскую премию за открытие групп крови у человека.

Потребность в переливании возникает ежесекундно по всему миру. Однако доступ к крови или ее запасы есть не у всех, особенно такая проблема фиксируется в развивающихся странах.

Слово «донор» происходит от латинского «donare», которое означает «дарить». Люди, дарящие свою кровь, зачастую спасают жизнь человеку.

14 июня принято информировать население о потребности в безопасной крови, выражать благодарность всем донорам. В этот день также проводятся донорские акции.