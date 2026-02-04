Всемирный день борьбы против рака отмечают в России 4 февраля

4 февраля во всем мире отмечают Всемирный день борьбы против рака. Мероприятие проводится каждый год, начиная с 2005 года.

История неофициального праздника тянется с 4 февраля 2000 года. Тогда была подписана Парижская Хартия против рака. Она провозгласила необходимость обеспечить одинаковый доступ к качественной медпомощи, увеличить финансирования исследований рака. Также дата напоминает о необходимости проявлять понимание и уважение для достоинства всех людей, у которых есть этот недуг.

Хартию приняли все международные онкологические организации, работающие в мире.

Задача неофициального праздника заключается в том, чтобы привлечь внимание людей к мировой проблеме. В этот день важно вспомнить, что рак — опасная болезнь. Он встречается у людей довольно часто. Главная цель Всемирного дня борьбы против рака — снизить количество смертей от недуга.

Поддержку в проведении неофициального праздника оказывает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций (ООН) и иные международные организации.

Рак — общее наименование для около 100 недугов. Они могут поразить любую часть организма. Ежегодно от злокачественных опухолей в мире умирают по 10 млн человек.

