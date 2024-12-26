Всего лишь день: психолог поделилась, как без стресса встретить Новый год

Психолог Ирина Черкасская заявила, что в новогодние праздники важно не забывать о себе за весельем: замедляться и правильно расставлять приоритеты, сообщает «Вечерняя Москва».

«Праздник к нам приходит, при этом очень важно, чтобы в суете дел и обязательств мы могли успеть насладиться этим моментом. И помните: если вам нужна поддержка, вы всегда можете обратиться за ней к специалистам», — сказала специалист.

Новый год — это всего лишь еще один день и автоматически он не несет в себе радость и веселье, но их можно попробовать создать, если качественно позаботиться о себе, также отметила Черкасская.

По ее словам, в конце декабря и начале января особенно важно позаботиться о своем физическом и психическом здоровье: в конце года появляется ощущение, что дел особенно много. Без сил и достаточного отдыха это время будет восприниматься тяжело.