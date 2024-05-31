«Всегда буду вспоминать»: продюсер рассказала трогательную историю о Заворотнюк

Продюсер сериала «Моя прекрасная няня» Юлия Солдина вспомнила о работе с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая накануне ушла из жизни. По словам продюсера, в гримерке у звезды всегда было уютно, а сама Анастасия «потрясающе встречала гостей», сообщает Газета.ru.

Солдина отозвалась о Заворотнюк как о «легкой, забавной, смешной» артистке. Она также рассказала историю из гримерок актрисы и ее напарника по «Моей прекрасной няне», актера Сергее Жигунове.

«Я всегда буду вспоминать разницу между гримерными комнатами, где были Настя Заворотнюк и Сергей Жигунов. Вот в гримерной у Жигунова было сразу понятно: Жигунов. А у Заворотнюк всегда был стол, всегда накрыто, тепло», — вспомнила Солдина.

Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая в возрасте 53 лет. Долгое время актриса боролась с раком мозга. Последние моменты жизни звезда «Моей прекрасной няни» провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.