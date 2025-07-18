Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможный уход WhatsApp* из России, заявил, что его собственники должны строго соблюдать законы страны, сообщает URA.ru .

Он подчеркнул, что все российские законы должны выполняться.

«WhatsApp* — самый популярный сервис во многих странах, и в том числе в России. Как и у всех сервисов — есть определенные обязанности в соответствии с российскими законами», — отметил Песков.

Ранее первый зампред комитета ГД по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин высказался о том, что WhatsApp* скорее всего грозит включение в список программного обеспечения из недружественных стран, деятельность которого будет ограничена.

Кроме того, депутат Госдумы Антон Немкин назвал включение мессенджера в вышеуказанный список вопросом времени.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России