Депутат Горелкин: WhatsApp* нужно готовиться покидать РФ

Мессенджеру WhatsApp* нужно готовиться покидать рынок РФ. С высокой долей вероятности его добавят в список программного обеспечения из недружественных государств, деятельность которого ограничат, написал первый зампред комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале .

Перечень такого ПО разрабатывает правительство РФ по требованию президента Владимира Путина. В данный момент WhatsApp* каждый день используют 68% граждан РФ. Второе место по суточному охвату занял Telegram — у него 55%.

На долю WhatsApp* будет претендовать национальный мессенджер. Там будут реализованы уникальные функции, среди которых верификация через Госуслуги, интеграция с иными государственными сервисами, цифровой ID, электронная подпись.

Также придется реализовать и некоторые функции WhatsApp*, добавил Горелкин.

*Whatsapp принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской и запрещена.