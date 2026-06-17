Все равно пришлось платить: распилившего Mercedes москвича настигла карма

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Москвичу, который распилил Mercedes-Benz SL-класса, чтобы не делить машину с бывшей женой, все равно пришлось выплатить ей 50% стоимости авто, сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы» .

В деле о разделе имущества пары поставлена точка. Мужчина выплатил экс-супруге компенсацию в денежной форме.

Москвич перечислил девушке половину стоимости автомобиля. А распиленная иномарка досталась ему.

Ранее 53-летний москвич и его 25-летняя супруга решили развестись. Во время раздела имущества они не смогли поделить Mercedes. Тогда мужчина вызвал бригаду рабочих, которые распилили автомобиль пополам на глазах у девушки.

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