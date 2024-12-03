ВС РФ запустили ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс» в Средиземном море
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Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России запустили ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс» во время учений в Средиземном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Гиперзвуковыми «Цирконами» удар наносили экипажи фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Крылатую ракету «Калибр» запустила субмарина «Новороссийск». «Ониксом» атаковал береговой ракетный комплекс «Бастион».
Условные цели уничтожены. Россия проводит учения в Средиземном море с 1 по 3 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что вооруженный ракетами фрегат «Адмирал Головко» вышел в дальний поход из Североморска.