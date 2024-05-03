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ВС РФ за сутки сбили три французские авиабомбы Hammer в зоне СВО

Российские военные за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства. Также средства ПВО уничтожили 40 украинских БПЛА в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего с начала СВО было уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 713 БПЛА, 512 ЗРК, 15 908 танков и других бронированных машин противника.

Также были уничтожены 1278 боевых машин РСЗО, 9276 орудий полевой артиллерии и 21 457 военной автомобильной техники ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в апреле ежесуточные потери украинской армии выросли до тысячи военнослужащих. Всего за 2024 год ВСУ потеряли более 111 тыс. солдат.