сегодня в 12:50

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР

Подразделения «Центральной» группировки войск освободили от украинских сил населенный пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

В ходе активных наступательных действий российские военнослужащие нанесла огневое поражение живой силе и боевой технике 32-й и 93-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны вблизи н. п. Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка ДНР.

Также бойцы ВС РФ отразили 10 контратак формирований 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ.

В результате активных боевых действий потери противника составили более 500 человек живой силы, танк, британский БТР Spartan, боевая бронированная машина «Казак», 152 мм гаубица «Мста-Б» и 122 мм гаубица Д-30 и 4 пикапа.

Кроме того российские подразделения уничтожили американские бронетранспортер М113, боевую бронемашину MaxxPro и 105 мм орудие М119.

Ранее несколько взводов ВСУ оказались в окружении в районе населенного пункта Терны в ДНР на краснолиманском направлении СВО. Российские подразделения проводят зачистку села.