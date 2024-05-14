ВС РФ взяли населенный пункт Лукьянцы на харьковском направлении

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На харьковском направлении спецоперации российская армия взяла Лукьянцы, продвинулась возле Волчанска и в Глубоком, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Так, северная территория Волчанска перешла в «серую» зону. 13 мая власти Украины признали, что на севере города ведутся бои.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сложившаяся ситуация в Харьковской области стала одной из «наиболее горячих» в рамках конфликта. Данное направление ВСУ было усилено, в частности, Волчанск и пограничные районы.

Российская спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил глава государства Владимир Путин.