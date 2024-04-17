ВС РФ уничтожили украинский опорник с помощью уникальной САУ «Нона-СВК»

Самоходный миномет «Нона-СВК» выполняет боевые задачи в зоне СВО. С помощью данного орудия ВС РФ уничтожили опорный пункт украинской армии на авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Точность огня миномета «Нона-СВК» корректировался в режиме реального времени оператором БПЛА «Орлан-30». Это позволяет поразить противника с минимальным количеством выстрелов.

Боец с позывным Гром отметил, что это уникальная самоходная артиллерийская установка. Она позволяет выполнять задачи в условиях городских боев.

«Быстрая, маневренная, точная. Современный бой показал, кто быстр, точен, кто может быстро сменить позицию, тот более живуч», — отметил Гром.

Военное ведомство опубликовало кадры работы «Нона-СВК», а также бойцов внутри орудия. С помощью самоходного миномета мотострелковое подразделение ВС РФ непрерывно движется вперед на авдеевском направлении.

Ранее артиллеристы группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику украинской армии на авдеевском направлении спецоперации. Военные разведывательного подразделения при помощи комплекса «Орлан-30» зафиксировали поражение сил ВСУ.