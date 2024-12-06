ВС РФ продвинулись на 500 м, приблизившись к автодороге Курахово — Запорожье

Российские войска продвинулись на 500 м с севера, приблизившись тем самым к западному выезду из Курахова и автодороге Курахово — Запорожье, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимира Рогова.

По его словам, ВС РФ продвинулись на полкилометра к югу от населенного пункта Старые Терны. Совсем скоро российские войска смогут взять под контроль автодорогу Курахово — Запорожье.

Роков прокомментировал и ситуацию в Курахове. Он отметил, что сейчас в южной части города идут бои.

Ранее Рогов рассказал, что российские войска угрожают окружением большой группировке ВСУ южнее Курахова. По его словам, если украинские силы потеряют эту группировку, то они лишатся и самого Курахова.