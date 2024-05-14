ВС РФ принял на вооружение межконтинентальную ракету «Булава»

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Генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов рассказал, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» в мае была принята на вооружение ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС .

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса „Булава“», — уточнил Соломонов.

Носителями данного вида вооружения в российской армии являются атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проектов 955/955А. В составе Северного и Тихоокеанского флотов есть семь крейсеров данных проектов. На каждом установлено по 16 ракет.

Дальность полета «Булавы» составляет свыше 9 тыс. км. Ракета может нести от 6 до 10 боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100-150 кт каждый. Стартовая масса — порядка 37 тонн.

В ноябре прошлого года при заключительной стадии госиспытаний атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» успешно выполнил пуск баллистической ракеты «Булава» из Белого моря.