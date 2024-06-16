ВС РФ нанесли поражение бригаде спецназначения «Азов»*
Подразделения группировки «Запад» ВС РФ нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й мехбригад, 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов»*, 40-му и 50-му полкам нацгвардии противника, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
ВСУ находились около населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Российские военные заняли более выгодные рубежи на линии соприкосновения.
Украинская армия за сутки потеряла до 500 бойцов, две боевые бронемашины, девять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и три станции РЭБ «Нота».
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что прямых переговоров с РФ не будет.
*признан террористической организацией и запрещен в РФ.