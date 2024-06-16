ВС РФ нанесли поражение бригаде спецназначения «Азов»*

ВСУ находились около населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Российские военные заняли более выгодные рубежи на линии соприкосновения.

Украинская армия за сутки потеряла до 500 бойцов, две боевые бронемашины, девять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и три станции РЭБ «Нота».

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что прямых переговоров с РФ не будет.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ.