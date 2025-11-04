Врачи считают, что заправлять кровать утром сразу после сна опасно
Доктора уверены, что заправлять кровать утром сразу после сна опасно для здоровья. В период сна тело выделяет пот, который скапливается в постели, сообщает SHOT.
Затем человек накрывает мокрую кровать теплым одеялом. В результате формируется комфортная среда для появления пылевых клещей и бактерий, которые едят небольшие частицы человеческой кожи.
Если кровать не проветривать, число клещей может вырасти в 5-10 раз. Это приведет к аллергической реакции, астме и даже дерматиту.
Доктора считают, что после пробуждения кровати нужно дать время проветриться хотя бы на протяжении часа. Для этого нужно отодвинуть одеяло и открыть окно. Тогда она сможет остыть и высохнуть. По прошествии этого времени кровать можно будет заправить.
