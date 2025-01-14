Врачи рассказали, кому категорически нельзя окунаться в крещенскую прорубь

Медики: не стоит окунаться в прорубь без опыта закаливания

Кузбасские медики в связи с предстоящим праздником Крещения назвали категории граждан, которым небезопасно окунаться в ледяную воду, сообщает Сiбдепо .

Хотя погружаться в прорубь никому не запрещается, некоторым людям делать этого не стоит из соображений безопасности для здоровья.

«Кузбасские врачи рекомендуют не окунаться детям до 7 лет, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниям, тем, у кого нет опыта обливания холодной водой, или кто неважно себя чувствует», — говорится в сообщении.

Даже молодым и здоровым людям перед погружением в прорубь необходимо минимум за неделю начать закаливания, также стоит запастись сухой и теплой одеждой. Окунаться можно только в трезвом состоянии и полностью здоровым, предупредили врачи.

В крещенскую ночь с 18 на 19 января и днем 19 января пройдут традиционные крещенские купания, для верующих будут специально обустроены проруби с обогреваемыми местами для переодевания. За безопасностью людей будут следить спасатели и медики.

Ранее РИАМО сообщало о традициях Крещения, в том числе об использовании крещенской воды.