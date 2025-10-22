Врачи Раменской больницы высадили клены в городском парке

сегодня в 18:46

Сотрудники Раменской больницы присоединились к экологической акции «Посади клен». Медики во главе с главным врачом Сергеем Маркитаном высадили 5 молодых кленов на территории Раменского городского парка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Понимая всю важность сохранения благоприятной экологической обстановки Раменского округа, врачи не остаются безучастными! Сажая деревья, мы вносим большой вклад в сохранение и восстановление нашей природы!» – отметил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Такие мероприятия позволяют с пользой провести время, помочь экологии, научиться ценить природу. Участие в акции – замечательная возможность внести свой вклад в экологию округа.

Инициатива медработников получила поддержку администрации Раменского округа. Мероприятие направлено на улучшение экологической ситуации в городе и развитие зеленых зон для отдыха местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.